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لبنان

عن موعد وقف الحرب.. هذا ما كشفه نائب الامين العام لـ"حزب الله"

Lebanon 24
02-07-2024 | 13:59
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أكّد نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في حديث لـ "أسوشيتد برس"، بأن "الطريق الوحيد المؤكد لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية هو وقف إطلاق النار الكامل في غزة".

وأشار قاسم، الى أن "مشاركة حزب الله في الحرب بين إسرائيل وحماس كانت بمثابة جبهة دعم لحليفتها حماس، وإذا توقفت الحرب فإن هذا الدعم العسكري لن يكون موجوداً".
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وتابع: "إذا قلصت إسرائيل من عملياتها العسكرية من دون اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة، فإن الآثار المترتبة على الصراع الحدودي بين لبنان وإسرائيل ستكون أقل وضوحًا".

وقال: "إذا كان ما يحدث في غزة مزيجاً بين وقف إطلاق النار وعدم وقف إطلاق النار، والحرب وعدم الحرب، فلا يمكننا الإجابة كيف سيكون رد فعلنا الآن، لأننا لا نعرف شكله ونتائجه وآثاره".

وحذّر من أنه "حتى لو كانت إسرائيل تنوي شن عملية محدودة في لبنان لا ترقى إلى حرب شاملة، فلا يجب أن تتوقع أن يبقى القتال محدوداً".

وختم: "يمكن لإسرائيل أن تقرر ما تريد: حرب محدودة، حرب شاملة، حرب جزئية، لكن عليها أن تتوقع أن ردنا ومقاومتنا لن تكون ضمن سقف وقواعد اشتباك تحددها إسرائيل".

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