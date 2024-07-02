مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انعلى أعتاب الشهر العاشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يبدو جيش الإحتلال في حال إنهاك لا مثيل لها.فخططه في الميدان استنفدت وهناك نقص في عتاده وعديده يحتاج ملأه إلى عشرة آلاف جندي إضافي فورا على ما أعلن وزير الحرب وثمة تسعمئة ضابط تقدموا بطلبات لإنهاء عقودهم وهي ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الكيان الإسرائيلي.أضف إلى كل ذلك على الضفة المقابلة إمساك المقاومة بزمام الأمور الميدانية إلى حد بعيد بحيث لا ينقضي يوم من دون أن توجه ضربات مؤلمة للجيش الغازي.أحدث هذه الضربات كانت اليوم على شكل هجوم مركب عند محور نتساريم أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أحد عشر آخرين.الواضح أن جيش العدو يسجل المزيد من فقدان زمام المبادرة في جبهات القتال ولا سيما في غزة ولذلك يمهد بنيامين نتنياهو الطريق أمام بداية الخروج من مستنقع القطاع تحت مسمى الإنتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب خلال الشهر الحالي.ومهما كانت طبيعة هذه المرحلة فإن المقاومة الفلسطينية تعتبر أن أي تغيير في الخطط القتالية الإسرائيلية بما يقلص الإعتداءات البرية هو بحد ذاته تراجع في أهداف الحرب الإسرائيلية وأولها سحق حركة حماسعلى جبهة الحرب في الجنوب يسود الإيقاع ذاته: مواجهات بين العدو والمقاومة بين صعود وهبوط ضمن قواعد الإشتباك المعمول بها.الوقائع الميدانية سجلت اليوم اعتداء جويا على مزارعين بين الزلوطية والبستان ما أدى إلى استشهاد مواطن.في المقابل تراجعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان واسع على لبنان.وبحسب ما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن فإن الحرب لا يريدها لا لبنان ولا حزب الله ولا إسرائيل ولا إيران لكنه قال مع ذلك إن هناك زخما قويا قد يقود إلى الحرب وإن واشنطن تسعى لمحاولة وقفه.وشدد الوزير الأميركي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة لتمكين الدبلوماسية من خلق الظروف التي يمكن فيها إعادة الإسرائيليين واللبنانيين إلى منازلهم.والجبهة الجنوبية حضرت في لقاء عقده وفد من المخابرات الألمانية مع حزب الله في بيروت نهاية الأسبوع الماضي بحسب ما كشفت صحف لبنانية اليوم.التطورات الممتدة من فلسطين إلى لبنان لم تحجب تطورا إقليميا مهما تمثل بانفجار الوضع بين الجيش التركي والميليشيات السورية المسلحة عند الحدود المشتركة.الشرارة الأولى للتوتر كانت اعتداءات من الأتراك على محلات النازحين السوريين في منطقة قيصري الحدودية ثم تظاهرات مناهضة لأنقرة من جانب الميلشيات التي تدعمها في الشمال السوري.إلا أن بيت القصيد يكمن في استشعار هذه الميليشيات أن الأتراك سيتخلون عنها بعدما دقت ساعة انعطافهم نحو دمشق تماشيا مع مصالحهم العليا وانسجاما مع المتغيرات الإقليمية والدولية الحاصلة.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيإيران غير مهتمة بحرب إقليمية، وتوسيع دائرة الحرب ليس في مصلحة أحد. هذا ما قاله مستشار الشؤون الخارجية للمرشد الإيراني، وهو يؤشر إلى حقيقة موقف إيران مما يحصل. فايران، ورغم كل المظاهر المضادة، لا تريد الحرب كذلك حزب الله.كما أن إسرائيل لا تزال، حتى الآن على الأقل، تفضل حلا سلميا لمشكلة المستوطنات في شمال إسرائيل، وهو أمر أكده وزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكن. في الداخل، الحركة السياسية شبه مجمدة، لأن القوى السياسية أعجز من أن تبتكر حلولا، فيما الخارج المعني بلبنان مهتم بقضاياه الداخلية قبل أي أمر آخر.فالإدارة الفرنسية منصرفة إلى همها الداخلي المتمثل بمنع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة، والإدارة الأميركية تعيش خيبة أمل من أداء الرئيس بايدن، وهي فقدت الأمل، تقريبا، بولاية ثانية. أما إيران فتنتظر انتخاب رئيس جديد لها الجمعة المقبل. وعليه، فإن لبنان سيبقى في غرفة الإنتظار، في ظل دولة أضحت شبه دولة، وحكومة عاجزة، وحزب مستقو على الحكومة والدولة معا.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارقابضا على سنبلته، وفي يده الاخرى حفنة من تراب أرضه المقدس، وما تركهما – ككل أهله -حتى زرع جسده في بلده وسقاه من دمه المعطر، وحمى سنابله المليئة من بذار الخير بالصدر المسمر..محيي الدين ابو دلة العسكري المتقاعد من بلدة الزلوطية، لم يقعده المحتل عن واجب صناعة الحياة، فبقي في ارضه يزرعها ويحصد غلالها، حتى اتاه الغل الصهيوني بغارة غادرة، فارتفع شهيدا على ارضه وبين جدران منزله العصي على التدمير، ما دام ان فيه روحا تتحدى كل عنجهيات وتهديدات المحتل..وقبل ان يحتضن التراب جسد الشهيد محيي الدين، احيا المقاومون بعض القصاص، فكانت صواريخهم تدك كريات شمونة المنكوبة انتقاما للشهيد واخوانه الابرياء..ولن يبرأ الجرح الصهيوني النازف بمزيد من الاجرام، ولن تغطي سحب الغارات التي تصيب المدنيين حقيقة الهزيمة التي يدونها كل يوم كبار جنرالاتهم ومسؤولي مستوطناتهم التائهين بين غلاف غزة ومستعمرات الشمال ..فيمين المجاهدين اسقطت كل ادعاءات حكومتهم التي تبيعهم وهما عن امن منتظر، او ما تسميه القضاء على المقاومة في غزة او ردع المقاومة في لبنان، ففي حصاد غزة اليومي اعلان عن عمليات جديدة للمقاومة واقرار صهيوني ببعض من الخسائر الفادحة، فيما فداحة الخسائر عند الحدود مع لبنان ستبقى الحبل المشدود على عنق الحكومة العبرية التي ترفع نبرة التهديدات من بين المباني المهدمة..اكثر من الف مبنى مهدم بصواريخ المقاومة، هو ما استطاعت ان تحصيه الجهات الرسمية في الشمال بحسب صحيفة يديعوت احرونوت العبرية،فضلا عن الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية، اما الاسوأ من الدمار الذي تسبب به تحصن الجنود في تلك المباني، فهو العجز عن اعادة الاعمار الذي يجعل مستوطني الشمال في مهب الريح بحسب الصحيفة..وبحسب المعادلة المرسومة بسواعد المقاومين فإن اعادة الاعمار هذه مرتبطة باعادة الاعمار في غزة، فوقف الحرب وفق مفاوضات مع حماس، هو السبيل الوحيد لعودة مستوطني الشمال ..مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيلولا بارقة الأمل التي لاحت أمس بإطلاق وزارة السياحة حملتها لصيف 2024، على وقع أرقام الوافدين الواعدة، بالمقارنة مع الظرف الأمني الراهن، ووسط التهديدات الاسرائيلية اليومية بتوسيع الحرب، لأمكن القول بكل راحة ضمير: لبنان في موت سريري على المستوى السياسي.فالانتخابات الرئاسية في أسفل سلم الاولويات المحلية، والتعويل على التواصل الاميركي-الفرنسي المتجدد في هذا السياق وهم وسراب، وهو ما يستشف مما كشفته مصادر رفيعة في حزب الله لل او.تي.في. عن استغراب لحاجة واشنطن الى باريس للتواصل مع الحزب، فيما القناة مفتوحة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري.وكانت وكالة الصحافة الفرنسية كشفت ان المبعوث الأميركي الخاص للبنان آموس هوكستين يلتقي الأربعاء في باريس الموفد الفرنسي الخاص جان-إيف لودريان لاجراء محادثات جديدة عن لبنان. واشارت الوكالة الى ان هوكستين سيلتقي كذلك مستشارا في الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه للعمل على تجنب حصول تصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية.غير ان توسيع الحرب، يبقى رهن اليأس الاسرائيلي الذي قد يدفع في اتجاه قرارات غير محسوبة، ذلك أن الوضع الميداني الراهن على الجبهة اللبنانية لا يصب إطلاقا في مصلحة العدو، الذي بات الشريط الحدودي عمليا في الأرض المغتصبة، اي في شمال فلسطين المحتلة، بعدما ظل لسنوات قائما على ارض الجنوب. هذا مع العلم أن موقفا لافتا جدا صدر اليوم عن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كمال خرازي، الذي اعتبر أن إقدام إسرائيل على شن هجوم شامل على حزب الله، قد يؤدي إلى إشعال حرب إقليمية تدعم فيها طهران وحلفاؤها الحزب بكل الوسائل. غير ان خرازي نفى في حديث لصحيفة “فايننشال تايمز”، أن تكون إيران مهتمة بحرب إقليمية.واليوم، وفيما انهمكت القوات بتكرار تهجمها على النائب جبران باسيل بعد جولته العكارية الناجحة والبالغة الرمزية والدلالة، جدد تكتل لبنان القوي تحذيره من خطر تفكك الدولة مع استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية في ظل تصلب مواقف بعض الكتل النيابية سواء برفض التشاور، أو بمحاولة فرض مرشحها، او برفض التوافق على إسم، أو برفض الإلتزام بتأمين النصاب، بينما المطلوب أن تتقدم المواقف قي اتجاه حل يفضي الى إنتخاب رئيس إما بالتوافق أو بالمنافسة الديموقراطية.وفي السياق الجنوبي، رأى التكتل أن خطر توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان يفترض تضامن اللبنانيين في ما بينهم في مواجهة العدو، مع التأكيد على ضرورة حماية لبنان من أي توسع للحرب ناتج عن الدعم العسكري للفلسطينيين في حرب غزة حتى ولو كانت له مبرراته الأخلاقية والإنسانية.وفي ملف النزوح، طالب التكتل المعنيين في الدولة بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ومساءلتها بسبب تخلفها عن تسليم الدولة داتا المعلومات الخاصة بالنازحين السوريين للتمييز بين من تنطبق عليه صفة النازح الأمني وصفة النازح الإقتصادي. وذكر التكتل بمسؤولية وزير القوات اللبنانية بيار ابو عاصي الذي كان يتولى وزارة الشؤون الإجتماعية وأوقف عمدا تسجيل النازحين الذي كان جاريا في حينه فتسبب بالفوضى التي يدفع لبنان ثمنها الكبير اليوم.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيالدول المؤثرة في الواقع اللبناني تلفحها رياح التغيير:الولايات المتحدة الأميركية دخلت في مدار عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض.فرنسا دخلت في مدار سيطرة اليمين المتطرف.الجمهورية الإسلامية في إيران تختار بين مسعود بزشكيان، المعتدل الوحيد بين المرشحين الأربعة الذين خاضوا الجولة الأولى، وسعيد جليلي العضو السابق في الحرس الثوري.تغييرات في مصر شملت الحكومة، وتغيير الوزراء الأساسيين كالخارجية والداخلية، كما شملت المحافظين.ومن التغييرات إلى التطورات: تطور ميداني بين قوى الأمن التركي وسوريين نازحين على الحدود الشمالية مع سوريا. جاءت هذه التطورات الميدانية بعد الحديث عن قمة تجمع بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس السوري بشار الأسد.اجتماع غدا بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسوريا بند من البنود في ظل التأثير الروسي والتركي في الوضع السوري.المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يلتقي غدا الأربعاء في باريس الموفد الفرنسي الخاص جان-إيف لودريان لإجراء مباحثات جديدة حول لبنان، حسبما قالت عدة مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس.وقالت مصادر مقربة من لودريان إنه "سيجتمع مجددا بآموس هوكشتاين كما يفعل بانتظام".وقال مصدران آخران إن هوكشتاين سيلتقي كذلك مستشارا في الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه وهي خلية نشطة منذ أشهر مع وزارة الخارجية للعمل على تجنب حصول تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.تحولات وتغيرات في العالم، من دون إغفال تطورات حرب غزة والجبهة مع لبنان.في حرب غزة، آخر المعطيات تتحدث عن اتجاه اسرائيلي إلى تقليص القوات في قطاع غزة، والتحول إلى أسلوب دهم أهداف تابعة لحركة حماس.البداية من آخر المعطيات بين غزة والجبهة مع لبنان...مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدتتحرك الدبلوماسية الغربية على خطوط اميركية فرنسية المانية في مسيرات استطلاع للهدنة ومدى استجابة المقاومة في لبنان لشروط المرحلة الثالثة في اسرائيل , ويجري الموفد الاميركي أموس هوكستين انزالا دبلوماسيا في باريس غدا للاجتماع بنظيره الفرنسي الناشط على طريق الرئاسة.لكن اللقاء المستجد سيستثمر هذه المرة في علاقة فرنسا وخطوطها المفتوحة على حارة حريك باعتبارها علاقة ود اوروبية لا تزال على تنسيقها بمندرجاتها الرئاسية كافة وتلك المتعلقة بالجبهة الجنوبية.وتردد ان هوكستين يحمل في جولته الفرنسية مقترح حل العودتين اي عودة الاسرى الاسرائيليين وعودة المستوطنين الى الشمال الاسرائيلي، وسط تقارير نشرتها يديعوت احرونوت عن أن حرب الاستنزاف في الشمال خلفت دمارا وخربا في مئة وثلاثين مستوطنة . ولكن المانيا استبقت اميركا وفرنسا الى هذه الجبهة، وفعلت دبلوماسيتها سواء عبر وزيرة الخارجية او من خلال دولة المخابرات العميقة.واكدت مصادر على صلة ب‍حزب الله الانباء عن لقاءات جمعت نائب مدير المخابرات الألمانية أولي ديال بنائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وقالت للجديد إن مثل هذه الاجتماعات حصلت في الماضي وسوف يتم تكرارها في المستقبل، وإذ استشعر الحزب بأن الالماني كان يأتيه بالتهديد المبطن سابقا, التمس اليوم أن التهديد تحول الى فرصة وأن الاستخبارات الالمانية جاءت بمهمة استطلاع للمرحلة المقبلة .غير ان الحزب لم يعط اجوبة تطمئن العدو وظل متعاملا مع هذه المرحلة على انها ترتيب اسرائيلي يسبق زيارة نتنياهو الى واشنطن ليبقي بعدها على الحرب مفتوحة. وضمن الحرب الداخلية قامت اسرائيل على نفسها بسبب معتقل فلسطيني واحد، ووقعت الفوضى ضمن جدرانها العسكرية والامنية والسياسية بعد إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة الدكتور محمد أبوسلمية، وتبادل مسؤولون في الجيش والمخابرات وسلطة السجون ووزارة الأمن القومي اتهامات بشأن المسؤولية عن اتخاذ القرار، الذي تنصل منه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.ووجهت المعارضة اتهامات بشكل مباشر إلى رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وسط دعوات إلى إقالته من منصبه. فمن يضرم النيران بمسألة اسير واحد، كيف سيتعامل غدا مع آلاف الاسرى الفلسطينيين المدرجين ضمن صفقة التبادل ؟ واي اتفاق او خطة ستلتزم بها اسرائيل لوقف اطلاق النار ؟وعلى جبهة لبنان كم من السنوات ستحتاجها اسرائيل للالتزام بالقرار الدولي 1701 وهذا القرار يحمله معارضون لبنانيون الى منصة التطبيق المحلي من دون الاطلاع على وجهة النظر الاسرائيلية من كل القرارات الدولية التي ابقتها تل ابيب حبرا على ورق اممي . وبالاعتراف العربي الاوسع بلبنان.عشرة ملايين دولار دخلت بها السعودية اليوم السوق اللبنانية لكن من ابوابه الرسمية، وأطلق سفيرها في لبنان وليد بخاري مذكرة تعاون مشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والهيئة العليا للإغاثة لتنفيذ نحو ثمانية وعشرين مشروعا تربويا وإنمائيا وطبيا في مختلف المناطق اللبنانية وقال بخاري إن هذا الدعم الذي تقدمه المملكة يأتي استمرارا لمسيرة التضامن تجاه الشعب اللبناني الشقيق انطلاقا مما يمليه علينا واجب الاخوة العربية الاصيلة، فيما شكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المملكة العربية السعودية التي كانت السند والعضد في الملمات واغلى من الملايين العشرة.كان الحضور اللبناني الى السرايا الحكومية والذي جمع وزراء يعتكفون غالبا عن المشاركة في الجلسات الوزارية , فهيئة اغاثة الملك سلمان مع الهيئة العليا للاغاثة استطاعتا تجميع الكسر اللبناني وانتشاله من بين الانقاض السياسية. (الوكالة الوطنية)