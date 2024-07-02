مصدر قضائي يكشف.. الإدعاء على مهاجم السفارة الأميركية بهذه التهمة

أفاد مصدر قضائي بأن السلطات وجّهت تهمة الانتماء لتنظيم داعش إلى منفذ هجوم السفارة الأميركية في بيروت.

وأعلن المصدر القضائي في تصريح لوكالة فرانس برس أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي ادعى على السوري قيس فراج بجرم الانتماء الى تنظيم داعش، والقيام بأعمال ارهابية تمثلت بالهجوم المسلح على مبنى السفارة الاميركية في عوكر في الخامس من حزيران الماضي، واطلاق النار عليه بكثافة، في محاولة منه لقتل حراسها، كما اقدم على حيازة اسلحة حربية غير مرخصة".

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