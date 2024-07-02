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لبنان

مصدر قضائي يكشف.. الإدعاء على مهاجم السفارة الأميركية بهذه التهمة

Lebanon 24
02-07-2024 | 14:23
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أفاد مصدر قضائي بأن السلطات وجّهت تهمة الانتماء لتنظيم داعش إلى منفذ هجوم السفارة الأميركية في بيروت.
 
وأعلن المصدر القضائي في تصريح لوكالة فرانس برس أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي ادعى على السوري قيس فراج بجرم الانتماء الى تنظيم داعش، والقيام بأعمال ارهابية تمثلت بالهجوم المسلح على مبنى السفارة الاميركية في عوكر في الخامس من حزيران الماضي، واطلاق النار عليه بكثافة، في محاولة منه لقتل حراسها، كما اقدم على حيازة اسلحة حربية غير مرخصة".
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وبحسب المصدر "ادعى عقيقي ايضاً على شخصين آخرين بجرم الاتجار بالاسلحة الحربية غير المرخصة، وهما اللذان باعا فراج الرشاش الحربي والذخائر التي استخدمها في الهجوم المسلح على مقر السفارة الاميركية".
 

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