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لبنان

بالصور.. حريق كبير داخل ملعب في التبانة والأهالي يناشدون

Lebanon 24
02-07-2024 | 14:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق كبير داخل ملعب الجهاد في منطقة التبانة في طرابلس.


وعلم ان الحريق ناتج عن اقدام مجهولين على احراق النفايات غير أن النيران امتدت لتصبح قريبة من المنازل بسبب سرعة الرياح. 
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وقد توجهت فرق الدفاع المدني الى المكان بعد مناشدات اهالي المنطقة.
 
 
 
 
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