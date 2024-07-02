Advertisement

لبنان

أثرياء لبنانيون يريدون تهريب أموالهم من هذا البلد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-07-2024 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1218468-638555539126485015.png
Doc-P-1218468-638555539126485015.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على إثر الزلزال السياسي الذي أحرزه اليمين المتطرف من خلال الفوز بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، عادت قضية الضرائب إلى الواجهة من جديد، خاصة وأن فوز تحالف اليمين المتطرف مع الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية سيمكنهما من تقاسم السلطة مع الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون.
Advertisement

في السياق، أبدى عدد كبير من الاثرياء في فرنسا خوفهم على ثرواتهم، إذ يعوزون السبب إلى الضرائب المتوقع فرضها في حال حكم اليمين المتطرف البلاد.

مصدرٌ أكاديمي لبناني موجود في فرنسا أكّد لـ"لبنان24" أن ضريبة الثروة التي أحدثت جدلا سابقا من المتوقع أن يتم إعادة فرضها، وهذا ما قد يدفع بعدد من الأثرياء إلى سحب أموالهم من ضمنهم أثرياء من لبنان، خاصة الأشخاص الذين يملكون سلسلة مطاعم كبيرة أو شركات كبيرة، أو حتى الذين يمتلكون حسابات بنكية داخل البنوك الفرنسية.
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:35 | 2024-07-02
16:25 | 2024-07-02
16:16 | 2024-07-02
16:04 | 2024-07-02
16:00 | 2024-07-02
15:42 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24