وزير الدفاع بحث في الأوضاع المالية والإقتصادية مع صفير وحبيب

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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد لا سيما منها الإقتصادية والمصرفية والمالية ووضع مصرف الإسكان ونشاطاته.وعرض وزير الدفاع مع النائب السابق سيزار معلوف لآخر المستجدات في البلاد. (الوكالة الوطنية)