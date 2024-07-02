إقبال كبير على المراهنات من قبل الشباب اللبناني!

Advertisement

وحسب المصادر، فإن نسبة المراهنات ارتفعت قرابة 45% منذ بدء المباريات، واللافت أن المراهنات انخفضت داخل المقاهي والأحياء بشكل بشكل لافت، حيث انتقل معظم الشباب إلى فتح حسابات على مواقع عالمية مستفيدين بذلك من خدمة "vpn" التي تسمح لهم بالتداول والمراهنة من دون الكشف عن هويتهم.ويلفت مصدر أمني لـ"لبنان24" إلى أنّ المداهمات والتوقيفات الأخيرة التي قامت بها القوى الأمنية أفضت إلى تراجع حركة المراهنة داخل المكاتب غير الشرعية، وهذا ما يبرّر لجوء الشباب إلى الحسابات الإلكترونية التي تستخدم "سيرفرات" مصدر معظمها تركيا .