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لبنان

الخير تابع والأبيض شؤون المنية الصحية

Lebanon 24
02-07-2024 | 15:30
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زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، وزير الصحة فراس الأبيض، يرافقه وفد من جمعية "سبل السلام" برئاسة الشيخ رسلان ملص. وعرض المجتمعون لإنشاء المبنى الصحي التابع للجمعية، بمكرمة من المملكة العربية السعودية.
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وكان الخير بحث والأبيض، في لقاء منفصل، في شؤون صحية تخص منطقة المنية الإدارية، وتتعلق بالتحضيرات الجارية لافتتاح مركز غسيل الكلى، المقدم من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والمجهز بـ 8 اسرة في مستشفى المنية الحكومي، وبسلسلة مشاريع يتم العمل عليها في المستشفى وسيتم الإعلان عنها في مرحلة لاحقة. (الوكالة الوطنية)
 
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