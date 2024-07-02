مُغتربون لبنانيون يدعمون هذا المرفق

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من هنا، أفادت مصادر وزارة الصحة لـ"لبنان24" بأن كمية من الأدوية قدّمت لعدد من المستشفيات مصدرها مغتربين في الولايات المتحدة الاميركية مخصصة لمساندة المستشفيات في حال تأزمت الأمور أكثر واندلعت الحرب الشاملة.وحسب مصادر في سلطات محلية مختلفة فقد أخذت مجموعة من المغتربين على عاتقها دعم المستوصفات المحلية، ولا يشمل ذلك القرى الحدودية فقط، إنّما مختلف البلدات حول لبنان، من خلال تأمين صيانة المستوصفات، والادوية والالات الطبية اللازمة.وتلفت المصادر إلى أن هذه المشاريع كان قد تم البدء بها منذ جائحة كورونا وأخذت المجموعات على عاتقها الاستمرار بتنفيذها.