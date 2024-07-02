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لبنان

ماكرون يحذّر نتنياهو: لمنع اشتعال الوضع بين إسرائيل و"حزب الله"

Lebanon 24
02-07-2024 | 16:04
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على خط الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية في لبنان، حذّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إسرائيل من تدهور الأوضاع هناك.
 
وحسب بيان صدر عن الإليزيه، حضّ ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال على "منع اشتعال الوضع بين إسرائيل وحزب الله".
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وأعرب ماكرون مجدّداً عن قلقه إزاء تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل على طول الخط الأزرق، وشدد ماكرون على أن الحرب ستسبب ضرراً بمصالح كل من لبنان وإسرائيل، وستؤثر بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي.

كما دعا ماكرون نتنياهو إلى عدم إطلاق "عملية جديدة" قرب خان يونس ورفح.
 

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