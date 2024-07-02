على خط الحرب الدائرة على الجبهة الجنوبية في لبنان، حذّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إسرائيل من تدهور الأوضاع هناك.

وحسب بيان صدر عن الإليزيه، حضّ ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال على "منع اشتعال الوضع بين إسرائيل وحزب الله".

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