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لبنان

إطلاق نار وقطع لأوتوستراد حلبا.. الجيش يتدخّل وهذا ما جرى

Lebanon 24
02-07-2024 | 16:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بحصول اشكال مسلح عند مفرق تلعباس الغربية في عكار بين افراد من آل "طراد" و آخرين من آل "عجاج"، تخلله اطلاق نار كثيف من اسلحة حربية بين كلا الطرفين، ما ادى الى قطع اوتوستراد حلبا الدولي نتيجة الرصاص.
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وقد نتج عن الاشكال المسلح جريح من آل "طراد"، تم نقله الى المستشفى للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة. 


وفيما ضرب الجيش طوقاً امنياً وعمل على تهدئة الأجواء، يجري العمل على ملاحقة مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.

وقد شهدت البلدات المجاورة تساقط رصاص طائش كثيف جراء الاشتباكات العنيفة بين الطرفين.
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