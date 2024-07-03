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لبنان

قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف عدة بلدات.. هذه آخر التطورات الميدانية جنوبا

Lebanon 24
03-07-2024 | 00:52
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في آخر تطورات الوضع الميداني جنوبا، أطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية فجرا قذائف مباشرة بإتجاه أطراف بلدة مارون الراس بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة وسقوط قذيفة في بلدة يارون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كما استهدف ليلا صاروخ ارض ـ ارض بلدة طيرحرفا، من دون وقوع اي إصابات.

وقرابة الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء عمدت دبابة ميركافا مُعادية الى استهداف احد المنازل قرب الجدار في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة الحقت اضرارا مادية فيه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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