بعد غرقه أثناء ممارسة السباحة في بحر كفرعبيدا.. العثور على جثة "أحمد"

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عُثر ليل أمس قبالة سقي طرابلس على جثّة رجل مجهول الهويّة عائمة على سطح البحر وشبه متحلّلة، وعملت القوات البحرية في الجيش على نقلها إلى البر ليتم نقل الجثة بعدها الى المستشفى لتحديد هويّة صاحبها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتبين لاحقا بعد الكشف على الجثة انها عائدة للشاب المفقود "احمد الشبلي" والذي كان قد غرق قبل عدة ايام اثناء ممارسته هواية السباحة في بحر كفرعبيدا.