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لبنان

معلومات رئاسية أميركية "تعاكس التوقعات"...

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2024 | 01:15
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روى أحد نواب "التيار الوطني الحر" عن إحدى دوائر الشمال، ولديه علاقات في أميركا وكندا، لزملائه النواب المعارضين، أنه سمع كلاماً موثوقاً من بعض رجالات الإدارة الأميركية المعنيين والمطلعين على الوضع السياسي والأمني في لبنان عن كثب، أنه "خلافا لما يظن البعض، فإن ملف إنتخاب رئيس للجمهورية هو في الواجهة ومن ضمن الأولويات وسيكون ضمن الـ Deal الكبير لوقف الحرب في الجنوب، وهذا الأمر لن يتأخر" بحسب ما سمع النائب من الأميركيين.
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أحد النواب البيارتة من السنّة المعارضين أوحى باطلاعه على هذه المعلومات، وقال لنائب "التيار ": أنت على حق بما تقول فقد سمعت هذه المعلومات عن الملف الرئاسي منذ أيام ولم أستغرب، كون الأميركيون مهتمون بالملف اللبناني ككل" .

المصدر: لبنان 24

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