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لبنان

بسبب الضغط.. خدمات "أوجيرو" تتوقف في عاليه

Lebanon 24
03-07-2024 | 01:14
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 أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر منصة "أكس" أن عطلا طرأ على سنترال عاليه، بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة.

وأشارت إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى.
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أوجيرو

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