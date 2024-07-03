لا تهديدات جديدة وتسوية "قيد الدرس"

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بدا لافتا في الايام الاخيرة، بحسب المعطيات، ان جميع من تواصلوا مع لبنان وتحديدا مع "حزب الله" من مبعوثين ووسطاء دوليين، لم يحملوا معهم اي تحذيرات وتهديدات بالحرب الاسرائيلية.وبحسب مصادر مطلعة فإن تراجع التهديدات الاسرائيلية يوحي بأن تسوية ما باتت قيد الدرس من اجل الوصول الى حلول ديبلوماسية بالتوازي مع وقف اطلاق النار في قطاع غزة او اقله خفض التصعيد.وترى المصادر ان كل الوساطات الحالية تهدف الى البحث في كيفية تعامل "الحزب" مع المرحلة الثالثة التي قد تبدأ قريبا في غزة، والى معرفة رأي الحزب في "اليوم التالي" في لبنان بعد الحرب.