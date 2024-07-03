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لبنان

"قوى الثامن من "آذار" تؤيد اليمين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2024 | 01:45
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في ظل الحملات الحزبية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي إحتفاء بتقدّم اليمين الفرنسي في الانتخابات الفرنسية، يبدو ان اطرافا اخرى تجد نفسها معنية بالاحتفال وان لم تقم بذلك علنا.
وبحسب مصادر من داخل "فريق الثامن من اذار" فإن اليمين الفرنسي لديه مواقف واضحة من قضايا المنطقة وهو يؤيد بشكل كبير عودة النازحين السوريين الى سوريا والتواصل مع الدولة السورية.
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وترى المصادر "أن اليمين الفرنسي لديه علاقة جدية مع النظام السوري ويتواصل معه بشكل دوري وهذا ما سينعكس على السياسة الخارجية الفرنسية التي ستتحرر الى حد ما من السلطة الاميركية".


المصدر: لبنان 24

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