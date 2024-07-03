جريمة مروعة في بعلبك.. قتل طليقته طعنا بالسكين (صور)

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أقدم سوري على قتل طليقته بعدما حضر الى منزلها فجر اليوم الأربعاء وقام بطعنها عدة طعنات بالسكين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقل الضحية الى مستشفى الحكومي بعلبك الا انها ما لبثت ان فارقت الحياة.