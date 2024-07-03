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لبنان

جريمة مروعة في بعلبك.. قتل طليقته طعنا بالسكين (صور)

Lebanon 24
03-07-2024 | 03:20
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أقدم سوري على قتل طليقته بعدما حضر الى منزلها فجر اليوم الأربعاء وقام بطعنها عدة طعنات بالسكين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  

وتم نقل الضحية الى مستشفى الحكومي بعلبك الا انها ما لبثت ان فارقت الحياة.
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