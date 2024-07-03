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لبنان
الأوضاع المالية والمصرفية بين سليم ورئيس جمعية المصارف
Lebanon 24
03-07-2024
|
03:57
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب.
وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما منها الاقتصادية والمصرفية والمالية ووضع مصرف الإسكان ونشاطاته.
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