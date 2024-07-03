الأوضاع المالية والمصرفية بين سليم ورئيس جمعية المصارف

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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب.وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما منها الاقتصادية والمصرفية والمالية ووضع مصرف الإسكان ونشاطاته.