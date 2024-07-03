بيان عالي النبرة من بوعاصي إلى التيار.. هذا ما جاء فيه

هاجم المكتب الاعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي التيار الوطني الحر، قائلا: "من الصعب ان ينحدر شخص إلى الانحطاط الذي وصل اليه تيار جبران باسيل".



وأضاف في بيان:" تتهم هذه الزمرة النائب بيار بو عاصي حين كان وزيرًا للشؤون الاجتماعية بوقف تعداد النازحين السوريين. يتناسى تيار الكذب انه هو من طلب من منظمات الامم المتحدة وقف تعداد النازحين السوريين ولم يجرؤ بالتواطؤ او الجبن طوال ٦ أعوام من حكم أبيه الروحي ان يطلب من المفوضية العليا للاجئين تسليم داتا المعلومات عن اكثر من مليون سوري، أسوة بالأردن وتركيا. اما إذا كان ما يفترون به على النائب بو عاصي صحيحاً، لماذا لم يجرؤ احد منهم على الاعتراض على ذلك يوم كانت لهم الأكثرية في الحكومة والمجلس؟".

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أضاف:" نتحداهم ان يظهروا موقفا واحداً من قبلهم في الفترة الممتدة بين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ في هذا الصدد".



ختم:" يا معشر المنافقين المتذاكين، تعداد النازحين السوريين يكون حكماً بيد وزارة الداخلية تعاونها وزارات كالتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. على كل حال يتحداكم النائب بو عاصي ويدعوكم إلى مناظرة علنية حول هذا الموضوع. منعرف انكن معودين وللمرة الألف رح تقولوا الدنيي عم بتشتي". (الوكالة الوطنية للإعلام)