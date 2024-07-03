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لبنان

المفتي الرفاعي استقبل وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر

Lebanon 24
03-07-2024 | 04:57
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زار وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ضم ممثل منطقة البقاع بشارة حنا، يرافقه مدير العمليات مكسيم زيملوف مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، حيث تم عرض للنشاطات التي تقوم  بها اللجنة الدولية على صعيد البقاع وخصوصا في بلدة عرسال.  
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وقدم الرفاعي للوفد شرحا مفصلا عن مجمل الوضع في منطقة بعلبك الهرمل. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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