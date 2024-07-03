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لبنان

معهد البحوث الصناعية أصدر تقريره السنوي: ما زلنا نسجّل تقدماً في العمل والنشاطات

Lebanon 24
03-07-2024 | 05:00
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أصدر معهد البحوث الصناعية تقريره السنوي لعام 2023، وتضمّن كلمة للمدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرنّ، عرض فيها الانجازات والتحديات والبرامج التي وضعها المعهد من أجل تثبيت مسيرته مدماكاً أساسياً لتدعيم القطاعات الاقتصادية ومواكبتها على التطوّر والنمو والتوسّع والابتكار.
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وأكّد الفرنّ أنه "على الرغم من حجم الصعاب، ما زلنا في المعهد منتهجين سياسة الصمود ومواجهة التحديات. وما زلنا نسجّل تقدماً في العمل وفي النشاطات والدراسات والأبحاث والتجهيز ومواكبة الصناعيين ومساعدتهم على التحسين والتطوير والتحديث".

وتضمّن التقرير لمحة عن ماهية المعهد وكيانه، الخدمات المخبرية والمراقبة والأنشطة، الاستثمارات، الاعتماد الدولي، المنشورات العلمية، نشاط المركز اللبناني-الاوروبي للتحديث الصناعي والمركز اللبناني للانتاج الانظف، التأهيل المستدام للموظفين، والشراكة الدولية والمحلية.
 
 

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