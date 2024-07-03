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لبنان

في طرابلس.. مُصادرة 100 كيلو من الموزاريلا الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك (صور)

Lebanon 24
03-07-2024 | 04:47
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قامت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس بالكشف على احد مصانع الجبنة في منطقة القبة في طرابلس، وجرى مصادرة اكثر من 100 كيلو جبنة موزاريلا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك نهائياً وعرف ان المصنع عائد لاحد الاشخاص من التبعية السورية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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