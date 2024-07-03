ميقاتي التقى سفير الجزائر والحوت واجتمع مع وفد "المؤسسة الوطنية للتراث"

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي، قبل ظهر اليوم، في السرايا وعرض معه الاوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الثقافة القاضي وسام مرتضى ووفد من "المؤسسة الوطنية للتراث" ضم: السيدة منى الياس الهراوي والسيدة ريما السعيد شحادة.

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وتمنى الوفد على رئيس الحكومة رعاية حفل افتتاح"مبنى نهاد فؤاد السعيد" والملاصق للمتحف الوطني وذلك في 18 ايلول المقبل.

كذلك، استقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة "شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت".

اللقاء مع سفير الجزائر:

اللقاء مع مرتضى ووفد من "المؤسسة الوطنية للتراث"

اللقاء مع الحوت: