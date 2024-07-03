منيمنة: توزيع الخسائر لم يتم حتى الان

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اوضح النائب ابراهيم منيمنة، في تصريح ادلى به بعد مشاركته في جلسة اللجنة الفرعية المكلفة البحث بإدارة اصول الدولة والصندوق الائتماني، انه جرى خلال الجلسة عرض للاقتراحين المقدمين من "تكتل لبنان القوي" و"الجمهورية القوية".وقال: "كان لدينا مداخلة حول اقتراح القانون المتعلق بدمج فكرتين:عدم فعالية مؤسسات الدولة، ومشكلة المودعين وتوزيع الخسائر. نحن نرى انه يجب الفصل بين هذين الامرين".وتابع: "النقاش في موضوع توزيع الخسائر هو نقاش منفصل، يتعلق بقانون التوازن المالي. كل مؤسسة لها مشاكلها المحددة، ولا يمكن مساواة مؤسسة كهرباء لبنان مثلا بغيرها، وربط ادارات الدولة بهذا الاقتراح، يعني دمج ادارات الدولة تحت ادارة معينة، هناك استفهامات كثيرة. توزيع الخسائر لم يتم حتى الان، هناك هرمية تبدأ بالموضوع، هذا مدخل يمكن ان يعطل النقاش، ويجب فصل هذين المسارين ليكون النقاش مثمرا".