Advertisement

لبنان

منيمنة: توزيع الخسائر لم يتم حتى الان

Lebanon 24
03-07-2024 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1218700-638556118998632661.jpg
Doc-P-1218700-638556118998632661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوضح النائب ابراهيم منيمنة، في تصريح ادلى به بعد مشاركته في جلسة اللجنة الفرعية المكلفة البحث بإدارة اصول الدولة والصندوق الائتماني، انه جرى خلال الجلسة عرض للاقتراحين المقدمين من "تكتل لبنان القوي" و"الجمهورية القوية".
Advertisement

وقال: "كان لدينا مداخلة حول اقتراح القانون المتعلق بدمج فكرتين:عدم فعالية مؤسسات الدولة، ومشكلة المودعين وتوزيع الخسائر. نحن نرى انه يجب الفصل بين هذين الامرين".

وتابع: "النقاش في موضوع توزيع الخسائر هو نقاش منفصل، يتعلق بقانون التوازن المالي. كل مؤسسة لها مشاكلها المحددة، ولا يمكن مساواة مؤسسة كهرباء لبنان مثلا بغيرها، وربط ادارات الدولة بهذا الاقتراح، يعني دمج ادارات الدولة تحت ادارة معينة، هناك استفهامات كثيرة. توزيع الخسائر لم يتم حتى الان، هناك هرمية تبدأ بالموضوع، هذا مدخل يمكن ان يعطل النقاش، ويجب فصل هذين المسارين ليكون النقاش مثمرا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2024-07-03
12:52 | 2024-07-03
12:36 | 2024-07-03
12:18 | 2024-07-03
12:15 | 2024-07-03
12:00 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24