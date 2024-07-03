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لبنان
عطلة الصحافة لمناسبة رأس السنة الهجرية
Lebanon 24
03-07-2024
|
06:58
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صدر عن نقابة الصحافة البيان الآتي:
"لمناسبة رأس السنة الهجرية تتوقف الصحف عن العمل يوم الاحد الواقع فيه 7 تموز 2024، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان.
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