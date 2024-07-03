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لبنان

فرعية اللجان تابعت درس اقتراح قانون تمكين البلديات

Lebanon 24
03-07-2024 | 07:22
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عقدت  اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس باقتراح قانون تمكين البلديات جلستها الثالثة برئاسة رئيسها النائب جهاد الصمد، وذلك لاستكمال درس مواد الاقتراح.

وأعلنت اللجنة انها تابعت درس اقتراح قانون تمكين البلديات في جلستها الثالثة، برئاسة النائب  الصمد، والنقاش في المادة الثالثة المتعلقة بتعديل الرسوم بغاية تحقيق التوازن للبلدية وفق القانون على ان لا تتجاوز ال25 ضعفا عن الرسوم المستوفاة عام 2022 ولم يحسم الأمر بشانها بعد، وفي المادة الرابعة المتعلقة برسم نفايات متطوع والتي لم تحسم ايضا، والمادة الخامسة المتعلقة باستيفاء رسم عن كل مقيم من الاجانب والتي كذلك لم يحسم امرها، على ان تتابع اللجنة مناقشة هذه المواد وما يليها في الجلسات المقبلة".
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