Advertisement

لبنان

قاووق: إنتقال العدوّ إلى المرحلة الثالثة هو اعتراف بنجاح جبهات المقاومة في مساندة غزة

Lebanon 24
03-07-2024 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1218713-638556144391080129.jpg
Doc-P-1218713-638556144391080129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أنَّ قرار المستوى السياسي الإسرائيلي بانتقال جيشه إلى المرحلة الثالثة، ووقف العمليات العسكرية الواسعة تجنباً للحرب مع لبنان، هو أوضح اعتراف إسرائيلي بنجاح حزب الله في مساندة غزّة، وهذا توثيق رسمي تاريخي لنجاح هذا جبهات المقاومة في إخضاع القرار العسكري الإسرائيلي." 
Advertisement
كلام قاووق جاء في خلال احتفال تأبيني اقامه حزب الله بمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة شهيده محمد علي دباجة من مدينة بنت جبيل وذلك في مجمع الإمام الحسين في مدينة صور، بحضور عدد من العلماء والفعّاليّات والشّخصيّات وعائلة الفقيد، وحشد من الأهالي.
 ولفت إلى أنّ "العدو اليوم في أسوأ أيامه وفي مأزق تاريخي ووجودي، وجبهات المقاومة من غزة إلى لبنان والعراق واليمن، تقترب من تحقيق انتصارات تاريخية استراتيجية، وعبّر قاووق عن أنّ المقاومة في لبنان هي عنوان يتألق مروءةً وشهامةً ونخوةً وانتصارات على امتداد الأمّة".
 ورأى الشيخ قاووق أنّه" كلما اقتربنا من مشهد الإنتصار، علا صراخ الخائبين والحاقدين والحاسدين، وهذا لا يقدّم ولا يؤخّر في الميدان شيئاً".
 وأكّد أنّ "المقاومة وبشكل واضح وحاسم استعدّت لكل الإحتمالات برّاً وبحراً وجوّاً وعلى مستويات الدفاع والهجوم، حتى إذا حصلت الحرب، تكون فرصة لها لتصنع لإسرائيل النكبة الكبرى"، معتبراً أن "كثرة التهديدات الإسرائيلية لا تعبّر عن القوة، وإنما عن الوجع والإحباط في مواجهة المقاومة".
 وختم  قائلاً:" العدو دخل مرحلة التراجع في التصريحات وفي الميدان، وبدأ يتحدث عن عجزه عن إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم إلاّ بحل سياسي، ولا حل سياسي إلاّ بإيقاف الحرب على غزة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2024-07-03
12:36 | 2024-07-03
12:18 | 2024-07-03
12:15 | 2024-07-03
12:00 | 2024-07-03
11:54 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24