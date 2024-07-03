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لبنان
قاووق: إنتقال العدوّ إلى المرحلة الثالثة هو اعتراف بنجاح جبهات المقاومة في مساندة غزة
Lebanon 24
03-07-2024
|
07:39
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اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أنَّ قرار المستوى السياسي الإسرائيلي بانتقال جيشه إلى المرحلة الثالثة، ووقف العمليات العسكرية الواسعة تجنباً للحرب مع لبنان، هو أوضح اعتراف إسرائيلي بنجاح حزب الله في مساندة غزّة، وهذا توثيق رسمي تاريخي لنجاح هذا جبهات المقاومة في إخضاع القرار العسكري الإسرائيلي."
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كلام قاووق جاء في خلال احتفال تأبيني اقامه حزب الله بمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة شهيده محمد علي دباجة من مدينة بنت جبيل وذلك في مجمع الإمام الحسين في مدينة صور، بحضور عدد من العلماء والفعّاليّات والشّخصيّات وعائلة الفقيد، وحشد من الأهالي.
ولفت إلى أنّ "العدو اليوم في أسوأ أيامه وفي مأزق تاريخي ووجودي، وجبهات المقاومة من غزة إلى لبنان والعراق واليمن، تقترب من تحقيق انتصارات تاريخية استراتيجية، وعبّر قاووق عن أنّ المقاومة في لبنان هي عنوان يتألق مروءةً وشهامةً ونخوةً وانتصارات على امتداد الأمّة".
ورأى الشيخ قاووق أنّه" كلما اقتربنا من مشهد الإنتصار، علا صراخ الخائبين والحاقدين والحاسدين، وهذا لا يقدّم ولا يؤخّر في الميدان شيئاً".
وأكّد أنّ "المقاومة وبشكل واضح وحاسم استعدّت لكل الإحتمالات برّاً وبحراً وجوّاً وعلى مستويات الدفاع والهجوم، حتى إذا حصلت الحرب، تكون فرصة لها لتصنع لإسرائيل النكبة الكبرى"، معتبراً أن "كثرة التهديدات الإسرائيلية لا تعبّر عن القوة، وإنما عن الوجع والإحباط في مواجهة المقاومة".
وختم قائلاً:" العدو دخل مرحلة التراجع في التصريحات وفي الميدان، وبدأ يتحدث عن عجزه عن إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم إلاّ بحل سياسي، ولا حل سياسي إلاّ بإيقاف الحرب على غزة".
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