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لبنان
عبد العزيز الصمد شكر السعودية على مبادرتها تجاه لبنان
Lebanon 24
03-07-2024
|
07:47
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توجه النائب عبد العزيز الصمد، في بيان "بخالص الشكر وعظيم الإمتنان إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على مبادرتها الكريمة تجاه لبنان عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية"، بتمويل العديد من المشاريع الإنمائية ومن ضمنها إنشاء بحيرة عطارة في جرد النجاص في بلدة بقاعصفرين ـ الضنية"، معتبرا أن هذه "المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية، وتدل على التزام المملكة بدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة".
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وأضاف:"إذ نعبر عن شكرنا الخاص لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دوره الريادي في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والتنموية للبنان، نؤكد مجددا على التضامن القوي والمستمر بين بلدينا، وعلى الحرص الدائم للمملكة العربية السعودية على تعزيز الإستقرار والتنمية في لبنان".
ولفت إلى أن "إنشاء بحيرة عطارة في جرد بقاعصفرين سيسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية، وتوفير الموارد المائية الضرورية لأهالي المنطقة، مما سينعكس إيجابا على حياتهم اليومية وعلى التنمية المستدامة في الضنية، ويساهم في ايجاد الحل الجذري لمشكلة مياه الري في هذه المنطقة العزيزة، ويمنع تجدد الاشكالات على مياه الثلوج مع اهالي بشري في منطقة القرنة السوداء".
وقال: "نتقدم بخالص الشكر لدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولمعالي السفير السعودي الصديق وليد بخاري والامين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء محمد خير على جهودهم الكبيرة وتنسيقهم المثمر مع الجهات السعودية لإتمام هذه الإتفاقية، كما نشكر جميع من ساهم في تحقيق هذا المشروع الحيوي".
وختم عبد الصمد: "إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين لبنان والمملكة العربية السعودية لتحقيق المزيد من المشاريع التنموية التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، سائلين الله أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والإستقرار والإزدهار".
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