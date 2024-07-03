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لبنان

الخير زار مع وفد بلدي اختياري من المنية وزير الداخلية

Lebanon 24
03-07-2024 | 07:49
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زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة ، يرافقه وفد من رؤساء بلديات المنية الإدارية ومخاتيرها، في حضور مستشارة الوزير لشؤون البلديات والمدير العام للأحوال الشخصية بالتكليف نجوى سويدان.
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وضم وفد البلديات: رئيس اتحاد بلديات المنية ورئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي، رئيس بلدية برج اليهودية عامر العويك، رئيس بلدية مركبتا بسام عطية ونائب رئيس بلدية بحنين محمد غمراوي.
 
وتم خلال اللقاء، وفق بيان لمكتب الخير، البحث في شؤون بلدية تخص منطقة المنية، أبرزها:
- الهبة السعودية لإنشاء مبنى جديد لبلدية المنية واتحاد بلدياتها وتفاصيلها.
- ملف إنشاء المبنى الجديد للدفاع المدني في المنية بهبة من الـ UNDP.
- ضرورة التسريع في إصدار قرار السماح للبلديات بإعطاء رخص للبناء في نطاقها.
- مبنى بلدية برج اليهودية الجديد الذي سيتم افتتاحه قريبا.

لقاء المخاتير 
أما وفد المخاتير فضم : احمد العرجا، أحمد اسوم، أحمد غزاوي، سامي الجندي، وليد الحلو، محمد المصري، محمود دهمان، عبد القادر عوض، وليد فجلون، علي محفوض وعمر السيد أحمد.
 
وتركز اللقاء على النقاط الآتية:
-متابعة موضوع الترخيص لإنشاء رابطة مستقلة لمخاتير المنية.
- مطلب توسعة دائرة النفوس في المنية وزيادة عدد الموظفين فيها لتلبية احتياجات أهل المنية.
-مطلب توسعة مركز المخاتير وتمكينه من استيعاب أكبر قدر ممكن من مراجعات المواطنين.
- نسخ السجلات واتلاف طلبات بيانات الاستدعاء المقدمة من العام 1982.
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