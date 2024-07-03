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لبنان
رئيس بلدية صيدا جال في منطقة التعمير – عين الحلوة واطلع على حاجاتها
Lebanon 24
03-07-2024
|
08:54
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جال رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع في منطقة التعمير – عين الحلوة في صيدا وذلك للإطلاع على حاجاتها، وعلى الخطوط العريضة للدراسة المعدة لمشروع تنميتها بعنوان " حارتنا" بإشراف المجلس النروجي بالتعاون مع هيئات دولية ومحلية .
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ورافق الدكتور بديع قائد شرطة بلدية صيدا المفوض بدر القوام وعديد من الشرطة.
بداية زار بديع مركز بلدية صيدا في التعمير ،والتقى رئيسه أحمد الشامية في حضور مدير مكتب النائب الدكتور اسامة سعد طلال أرقدان، وممثلين عن المجلس النروجي وعن لجان المنطقة.
بعدها كانت جولة مشتركة في محلة التعمير – عين الحلوة حيث إطلع ميدانيا على ما تضمنته الدراسة من إحتياجات لصيانة المباني والطرق ووقف تسرب مياه الشرب في أحد الأحياء، وأيضا إلى تأهيل الملاجىء والحاجة لصيانتها وشفط المياه المتجمعة بداخلها وغيرها من الأمور الضرورية.واختتمت الجولة بتفقد حديقة الشهيد معروف سعد العامة.
بديع
وقال بديع اثر جولته : كانت لنا جولة تفقدية لمنطقة التعمير – عين الحلوة والتقيت ممثلين عن المجلس النروجي ، حيث كنت إجتمعت معهم قبل نحو شهرين في البلدية وتم إختيار مشروع التعمير لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والتنمية لبعض الأبنية والمرافق والطرق والأحياء فيه.
وجولتي اليوم هي للإطلاع ميدانيا على المنطقة وعلى المشاكل التي تعاني منها ، تحضيرا لإجتماع عملي مشترك في هذا الصدد. كما إستمعت لكل المطالب البلدية خصوصا من رئيس المركز وعمال البلدية، والمعدات التي يحتاجونها . وقمت بتأمين هذه المعدات، وإن شاء الله سترسل لهم صباح الغد لتكون بتصرفهم في مركز البلدية لخدمة المنطقة الآهلة بالسكان".
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