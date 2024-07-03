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لبنان
حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية... ما الذي يجري هناك؟
Lebanon 24
03-07-2024
|
08:56
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن وقوع حادث سير بين سيارتين، على أوتوستراد جونية، في محلة حارة صخر.
وأشارت إلى أنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.
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