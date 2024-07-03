شبان اعترضوا شاحنة "بيبسي"... ​إليكم ما فعلوه بمحتوياتها

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ع أقدم برفقة أشخاص، على اعتراض شاحنة عائدة لشركة "بيبسي" ، عند دوار اليمني في مدينة الميناء.

وأشارت إلى أنّهم قاموا بتكسير زجاج الشاحنة، وسرقوا البعض من محتوياتها.