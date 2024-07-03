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لبنان

شبان اعترضوا شاحنة "بيبسي"... ​إليكم ما فعلوه بمحتوياتها

Lebanon 24
03-07-2024 | 09:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ع أقدم برفقة أشخاص، على اعتراض شاحنة عائدة لشركة "بيبسي" ، عند دوار اليمني في مدينة الميناء.
 
 
وأشارت إلى أنّهم قاموا بتكسير زجاج الشاحنة، وسرقوا البعض من محتوياتها.
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بيبسي

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