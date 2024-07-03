أمن الدولة أخلت بلدة بكفتين من النازحين السوريين

قامت دوريات من أمن الدولة في الشمال، وعملا بإشارة القضاء المختص، بإخلاء بلدة بكفتين في قضاء الكورة من النازحين السوريين، وأزالت الخيم الخاصة بهم، بمرافقة عناصر من البلدية.

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