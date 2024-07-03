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لبنان

أمن الدولة أخلت بلدة بكفتين من النازحين السوريين

Lebanon 24
03-07-2024 | 09:17
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قامت دوريات من أمن الدولة في الشمال، وعملا بإشارة القضاء المختص، بإخلاء بلدة بكفتين في قضاء الكورة من النازحين السوريين، وأزالت الخيم الخاصة بهم، بمرافقة عناصر من البلدية. 
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بكفتين

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