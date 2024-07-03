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لبنان

من الجنوب وصولاً إلى الضاحيّة الجنوبيّة... هذا ما قامت به طائرات حربيّة إسرائيليّة

Lebanon 24
03-07-2024 | 09:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ خرق جدار الصوت مرتين فوق مدينة صور، كذلك في أجواء بيروت والضاحيّة الجنوبيّة.
 
 
كما خرقت طائرات العدوّ جدار الصوت فوق صيدا والنبطية.
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