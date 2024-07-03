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لبنان

قائد الجيش استقبل السفير النروجي

Lebanon 24
03-07-2024 | 09:32
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير النروجي في لبنان Martin Yttervik، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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