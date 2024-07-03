عند جادة شارل الحلو... حادث سير بين عدد من السيارات هل من إصابات؟

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن تصادم بين عدد من المركبات عند جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتّجاه الكرنتينا.

ولفتت إلى أنّ الأضرار اقتصرت على الماديّات.