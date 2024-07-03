Advertisement

لبنان

عند جادة شارل الحلو... حادث سير بين عدد من السيارات هل من إصابات؟

Lebanon 24
03-07-2024 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1218763-638556229128465729.jpg
Doc-P-1218763-638556229128465729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت غرفة "التحكم المروري" عن تصادم بين عدد من المركبات عند جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتّجاه الكرنتينا.
 
 
ولفتت إلى أنّ الأضرار اقتصرت على الماديّات.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"رُفض نقلها إلى بيروت".. ما جديد الحالة الصحيّة للونا الشبل بعد تعرضها لحادث سير؟
lebanon 24
03/07/2024 20:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامي شهير تعرّض لحادث سير مروّع.. وزوجته الفنانة تكشف حالته الصحية (صور)
lebanon 24
03/07/2024 20:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حالتها "خطرة".. تعرض مستشارة بشار الأسد لحادث سير بدمشق
lebanon 24
03/07/2024 20:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري لـ"سكاي نيوز عربية": تعرض لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري لحادث سير في دمشق
lebanon 24
03/07/2024 20:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

شارل حلو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2024-07-03
12:52 | 2024-07-03
12:36 | 2024-07-03
12:18 | 2024-07-03
12:15 | 2024-07-03
12:00 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24