المرتضى زار المعرض التراثي في "بيت الفن" في طرابلس

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استضاف "بيت الفن" في طرابلس معرض صور احترافية للمهندس منذر حمزة والمحترف اسبر ملحم ضمن فعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية.وجال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على المعرض برفقة الخبراء الدكتور محمد سلطان، بيار عيسى، عبدو شويفاتي ومدير "بيت الفن" المهندس عبد الناصر ياسين.وابدى المرتضى اعجابه "لما اختزنته هذه الصور من عدد كبير من تراث طرابلس" متمنيًا ان "نرى في الايام المقبلة معرضًا مماثلا في برج برسباي الاثري".