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لبنان

من أيّ مسافات يشنّ "حزب الله" هجماته على المواقع الإسرائيليّة؟

Lebanon 24
03-07-2024 | 11:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ معهد "علما" الإسرائيلي كشف في إحصاء، أنّ "حزب الله" نفّذ 2295 هجوماً ضد إسرائيل منذ 8 تشرين الأول وحتى 1 تموز. 
 
ونقلت صحيفة "معاريف" عن المعهد، أنّ "94.3% من الهجمات ضدّ إسرائيل نُفّذت من مسافة 0 إلى 5 كلم من خط الحدود في اتّجاه مواقع ومستوطنات محاذية للسياج، مثل المطلة وشتولا وشلومي". 
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وأوضح المعهد أنّ "31% من الهجمات، هي بمدى يتراوح بين 5 إلى 10 كلم عن خط الحدود"، و"1.9% منها هي بمدى بين 10 إلى 20 كلم من خط الحدود، و"0.65% منها هي بمدى بين 20 إلى 30 كلم من خط الحدود، أمّا 0.05% من الهجمات، فهي بمدى يزيد على 30 كلم من خط الحدود".

كما حدّد المعهد أنّ "المنطقة العسكرية التي هوجمت بالنحو الأقوى، هي منطقة مزارع شبعا ومواقعها، حيث ينفّذ حزب الله هناك هجمات بنحو يومي". 

وأشار إلى أنّ "حزب الله"، عندما يُوسّع مدى الهجمات إلى ما بعد 5 كلم، فإنّ ذلك يحدث على كجزء من ردّه في إطار معادلة الألم على هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان". (الميادين)
 
 
 

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