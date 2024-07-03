استقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري التي هنأته وفريق العمل في الوزارة على "إنجاز الامتحانات الرسمية بنجاح ، على الرغم من الظروف والصعوبات والمخاطر خصوصا في المنطقة الحدودية الجنوبية".

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كذلك، استقبل الحلبي رئيسة "مؤسسة أديان" نايلة طبارة والمدير التنفيذي في المؤسسة ألكسندر آدم، وتلقى منهم دعوة لرعاية نشاط تربوي تنظمه الجمعية، كما اطلع منهم على المشاريع التي تعمل عليها الجمعية لجهة انتخابات برلمان الشباب ومشاركة الشباب في العمل السياسي وخصوصا النساء ، ومواضيع تتعلق بتشجيع التحاور والمحافظة على البيئة التربوية .



وكان عرض لـ"برنامج الوان" الذي يتم تطبيقه مع الصغار ويتمحور حول الإنفتاح والتثقيف على التنوع الديني من طريق الألعاب ، كما تم عرض مشروع مكافحة التنمر والتثقيف الرقمي. كذلك، استقبل الحلبي رئيسة "مؤسسة أديان" نايلة طبارة والمدير التنفيذي في المؤسسة ألكسندر آدم، وتلقى منهم دعوة لرعاية نشاط تربوي تنظمه الجمعية، كما اطلع منهم على المشاريع التي تعمل عليها الجمعية لجهة انتخابات برلمان الشباب ومشاركة الشباب في العمل السياسي وخصوصا النساء ، ومواضيع تتعلق بتشجيع التحاور والمحافظة على البيئة التربوية .وكان عرض لـ"برنامج الوان" الذي يتم تطبيقه مع الصغار ويتمحور حول الإنفتاح والتثقيف على التنوع الديني من طريق الألعاب ، كما تم عرض مشروع مكافحة التنمر والتثقيف الرقمي.

ورحب الحلبي بـ"الجمعية التي جمعه بها تاريخ من العمل المشترك على أهداف وطنية تكرس الحوار بين الأديان والثقافات"، وهنأ طبارة على "العمل الوطني الذي تقوم به مع فريق العمل، مؤكداً على الثبات في المبادىء والإرادة القوية للقيام بكل ما يخدم لبنان".



ثم استقبل الحلبي وفدا من الجامعة اللبنانية الأميركية "LAU" ضم عميدة كلية الطب الدكتورة سولا عون بحوث، والدكتورة فاندا ابي رعد والدكتورة ناديا اسمر، وتلقى منهم دعوة لرعاية مؤتمر طبي تنظمه الجامعة في 18 تشرين الأول المقبل، ووافق على الرعاية معبراً عن تقديره للدور الذي تلعبه الجامعة في إعداد الموارد البشرية المتميزة.