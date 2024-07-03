قصف عنيف يطال الجنوب.. هذه آخر المستجدات الميدانية

نفذ العدوّ الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة من الاعتداءات طالت بلدات عديدة في جنوب لبنان.

وتقول آخر المعلومات الميدانية إنّ الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات دير سريان، الطيبة، رب ثلاثين والخيام وذلك بواسطة سلاح المدفعية.

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ومساء، أعلن "حزب الله"، استهداف مقرّ قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة الإسرائيلية بصواريخ "فلق".

كذلك، استهدف الحزب في عملية ثانية، مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر الدفاع الجوي والصاروخي بكثنة كيلع بـ100 صاروخ "كاتيوشا".

وأشار "حزب الله" إلى أنَّ هاتين العمليتين جاءتا في إطار الرد على الإعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة الحوش بمدينة صور، والذي أودى بحياة القياديّ في الحزب محمد نعمة ناصر.





