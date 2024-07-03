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لبنان

بالصورة.. حريقٌ كبير في فرن الشباك!

Lebanon 24
03-07-2024 | 12:00
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اندلع حريق كبير في منطقة فرن الشباك، مساء اليوم الأربعاء، وقد أتت النيران على عددٍ من الأشجار في المحلة.
 
وعلى الفور، سارعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران منعاً لتمددها باتجاه المنازل والوحدات السكنيّة.
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لبنان

حريق

فرن الشباك

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