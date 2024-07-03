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لبنان

مولوي استقبل وفداً من الهيئة الإدارية لـ"نادي النجمة"

Lebanon 24
03-07-2024 | 12:15
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استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة، وفداً من الهيئة الإدارية لـ"نادي النجمة" برئاسة رئيس النادي مازن زعني.
 
وسلّم الوفد المولوي كأس الدوري اللبناني لكرة القدم لعام 2024، وذلك بعد الفوز الذي أحرزه نادي النجمة الأحد الفائت.
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