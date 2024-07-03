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لبنان

الدفاع المدني: السيطرة على النيران المندلعة في محاذاة مرفأ طرابلس

Lebanon 24
03-07-2024 | 12:52
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "عناصر من الدفاع المدني، معززة بالآليات من مراكز عدة، وبمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، الرابعة عصر اليوم، حريقا شب في مساحة شاسعة من الأعشاب وحقل من القصب في محاذاة مرفأ طرابلس".
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وأشارت إلى أن "تضافر جهود العناصر ساهم في محاصرة النيران بأقصى سرعة ممكنة والحؤول دون امتدادها إلى مكب النفايات المجاور لرقعة الحريق، مما كاد يتسبب بحدوث كارثة بيئية كبرى".
 
 
 
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