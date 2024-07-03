الدفاع المدني: السيطرة على النيران المندلعة في محاذاة مرفأ طرابلس

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وأشارت إلى أن "تضافر جهود العناصر ساهم في محاصرة النيران بأقصى سرعة ممكنة والحؤول دون امتدادها إلى مكب النفايات المجاور لرقعة الحريق، مما كاد يتسبب بحدوث كارثة بيئية كبرى".