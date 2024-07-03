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لبنان

رسالة فرنسية - أميركية لإسرائيل تخصّ لبنان.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
03-07-2024 | 14:03
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر ديبلوماسية قولها إنّ "لقاء الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والمبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان في باريس، هو إشارة للإسرائيليين بأنّ الدورين الفرنسي والأميركي يتكاملان في الحل المرتبط بجبهة جنوب لبنان".
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وقالت المصادر إن "هذه الرسالة تأتي بعد التصريحات الإسرائيلية التي انتقدت الرؤية الفرنسية للحل".
وكان هوكشتاين وصل الأربعاء إلى باريس، حيث التقى لودريان لإجراء مباحثات جديدة حول لبنان.
وذكرت التقارير أنّ هوكشتاين اجتمع أيضاً مع مسؤولين فرنسيين آخرين لبحث نزع فتيل التصعيد على الحدود اللبنانية.
 
 
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