Advertisement

لبنان

بدءاً من الأسبوع المقبل.. هذا ما سيجري بشأن "رئاسة لبنان"!

Lebanon 24
03-07-2024 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1218829-638556378692422975.jpg
Doc-P-1218829-638556378692422975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في اللجنة الخماسية عبر قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ اللجنة تعود إلى الإنعقاد بدءاً من الأسبوع المُقبل.
وأشارت المصادر إلى أنَّ معاودة اللجنة لاجتماعاتها هو تأكيد على الضغط الدولي المُستمر لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان القويّ": حركة اللجنة الخماسية تبقى من دون نتيجة إذا لم يبادر النواب الى ملاقاتها
lebanon 24
04/07/2024 03:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللجنة الخماسية" تستبق دخول لبنان عين العاصفة
lebanon 24
04/07/2024 03:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اللبنانيون يعوّلون جدًّا على الدور الفعال للأشقاء العرب ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز هذا الاستحقاق الذي يشكل الحوار مدخلًا لا بدَّ منه لاستعادة الاستقرار وإطلاق ورشةِ التعافي والنهوض
lebanon 24
04/07/2024 03:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا تحدّث فنان مصريّ بارز عن لبنان!
lebanon 24
04/07/2024 03:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اللجنة الخماسية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2024-07-03
16:55 | 2024-07-03
16:45 | 2024-07-03
16:31 | 2024-07-03
16:04 | 2024-07-03
16:00 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24