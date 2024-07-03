بدءاً من الأسبوع المقبل.. هذا ما سيجري بشأن "رئاسة لبنان"!

قالت مصادر في اللجنة الخماسية عبر قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ اللجنة تعود إلى الإنعقاد بدءاً من الأسبوع المُقبل.

وأشارت المصادر إلى أنَّ معاودة اللجنة لاجتماعاتها هو تأكيد على الضغط الدولي المُستمر لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية.