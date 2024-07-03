فيديو نادر وصورة قتالية لأبرز قياديي "حزب الله" خلال "هجوم".. شاهدوها!

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يكشف مشاهد نادرة للقيادي في "حزب الله" محمد نعمة ناصر (أبو نعمة)، الذي استهدفته إسرائيل اليوم إثر غارة طالت سيارته في منطقة الحوش بمدينة صور - جنوب لبنان.

وأظهرت لقطات ضمن الفيديو ناصر وهو على الجبهة القتالية، كما ظهر أيضاً إلى جانب القياديين في "حزب الله" الشهيد وسام الطويل وطالب عبدالله.

كذلك، نشر الحزب صورة نادرة لـ"أبو نعمة" خلال مشاركته باقتحام موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة بيت ياحون يوم 15 أيار 1999.

الشهيد المجاهد القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" pic.twitter.com/XUIzI6E5Xb — أحمد سرحان (@ahmadserhann) July 3, 2024 Advertisement

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نشرت تقريراً تحدثت فيه عن ناصر، وقالت إنه يقطنُ في بلدة حداثا - جنوب لبنان والتي كانت هدفاً لهجمات الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

وتشير الصحيفة إلى أن "حزب الله" أطلق لقب "الشهيد القائد" على ناصر وقد وصف أيضاً شخصين آخرين سابقاً بالتسمية نفسها وهما الشهيدين طالب عبدالله الذي استهدفته طائرة مسيرة داخل مبنى في الجنوب الشهر الماضي، ووسام الطويل الذي اغتالته إسرائيل مطلع شهر كانون الثاني الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "وحدة عزيز" التي كان يقودها "أبو نعمة"، لديها مسؤولية قطاع واسع يمتد من جنوب لبنان حتى البقاع في أعماق البلاد.

في المقابل، تحدثت تقارير أخرى عن أن "أبو نعمة ناصر" يوازي من حيث الرتبة عبدالله والطويل، مُشيرة إلى أن "عزيز" هي وحدة جغرافية تشمل القطاع الغربي من جنوب لبنان، بدءاً من الناقورة وصولا إلى عيتا الشعب.

وبالإضافة إلى وحدتي "نصر" و "عزيز"، هناك وحدات جغرافية أخرى هي "بدر" و "حيدر"، وهي تصل إلى مناطق خارج جنوب لبنان، مثل البقاع الغربي وبعلبك الهرمل.

كذلك، هناك وحدة خاصة مسؤولة مسؤولة عن الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن اسمها غير معروف، بحسب "يديعوت".



في غضون ذلك، تقول صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن ناصر خدم في منصبه منذ العام 2016 وقاد إطلاق الصواريخ المضادة للدروع من جنوب غرب لبنان باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي.



وبحسب "معاريف"، فإن ناصر قام توجيه الدعدي من المخططات ضد إسرائيل طوال الحرب وقبلها، كما كانت له أدوار رئيسية في "حزب الله".