سيارات الإطفاء تتحرك.. ماذا حصل في شارع "نقابة الأطباء" بطرابلس؟

عملت فرق الدفاع المدني بمؤازرة من فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة، على إخماد حريق داخل غرفة كهرباء عائدة لأحد المباني في شارع نقابة الأطباء بطرابلس.



وتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اقتصرت خسائره على الماديات، فيما عُرف أن ناجمٌ عن "ماس كهربائي".

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