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لبنان

بالفيديو.. هكذا تحدّث فنان مصريّ بارز عن لبنان!

Lebanon 24
03-07-2024 | 16:04
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أعرب الفنان المصري لطفي لبيب عن محبته الكبيرة للبنان، وذلك خلال تكريمه ضمن حفل "الزمن الجميل" الذي أقيم في كازينو لبنان قبل يومين.
ونشر موقع "ليالينا" المتخصص بالأخبار الفنية مقطع فيديو للبيب وهو يتحدّث عن لبنان، قائلاً: "كنت جاي لبنان في حالة رعب، بس لقيت كل حاجة جميلة ولبنان هتفضل زي ما هي".
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وأضاف: "جاية وعامل حسابي انو مطار بيروت رح ينضرب.. ولكن شفت حاجة جميلة.. الشعب بحب الحياة والناس بتسهر وعالبحر".
وتابع: "لبنان رح يبقى متل ما هو.. هو البهجة والفرحة والسعادة، وكل الحاجات الجميلة موجودة في لبنان". 
 
 

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