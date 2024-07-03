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لبنان
تعويضات فورية
Lebanon 24
03-07-2024
|
17:24
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تُدفع تعويضات فورية ودورية للمتضرِّرين من جراء الاعتداءات والعدوان الإسرائيلي على المؤسسات والمنازل والحقول الجنوبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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